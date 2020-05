Exclusief voor abonnees "Van twee klanten per uur kan ik niet leven" Snuisterijenwinkeltje Craenkindershuys 16 mei 2020

00u00 0

Martine Vandezande (52) baat al 27 jaar het snuisterijenwinkeltje Craenkindershuys uit, schuin tegenover het Gravensteen in Gent. In deze periode krijgt ze normaal 25 tot 30 klanten per uur over de vloer - vooral toeristen. "Als er nu twee klanten per uur komen, zal het veel zijn. Maar de mensen die komen, kopen wel. Gentenaars komen kaartjes, cadeautjes of gadgets halen. Vanochtend heb ik een zonnebril voor een kindje en een pluchen Smurf verkocht. Ik draai nu één vijfde tot één zesde van mijn omzet. Dat betekent dat ik mijn huur kan betalen en wat kan inkopen. Dit weekend ben ik twee dagen open en ik hoop dat het dan beter gaat. Nu moet ik aan mijn spaargeld zitten, want hier kan ik niet van leven. Dit kan ik hooguit een jaar volhouden, maar dan zal ik mijn conclusies moeten trekken. Maar ik blijf positief. Zodra er wat toeristen komen, zijn we weer vertrokken. En ik klaag niet. De voorbije twee weken heb ik een uitkering gekregen omdat mijn winkel dicht was en daar ben ik heel dankbaar voor." (LVB/JDHG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen