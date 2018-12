"Van plan om ook in 2020 bij elkaar te blijven" Froome 13 december 2018

Chris Froome reageerde via Twitter kort op het nieuws dat Sky de sponsoring stopt na 2019. "Het was een briljante partner en we hebben samen een ongelooflijk avontuur gedeeld", aldus de viervoudige Tourwinnaar. "Ze hebben me persoonlijk altijd bijgestaan in elke stap die ik ondernam en ik zal hen altijd dankbaar zijn voor hun steun. En we zijn nog lang niet klaar. Iedereen bij Team Sky is ambitieus voor 2019 en dit nieuws heeft ons nog vastberadener gemaakt om die ambitie waar te maken", vervolgde Froome. "Ik kan daarnaast de toekomst niet voorspellen. Maar we zijn van plan om ook in 2020 bij elkaar te blijven. Dan wel in andere kleuren met een nieuwe partner, maar met dezelfde waarden, focus en wil om te winnen." (XC)

