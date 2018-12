"Van ons kaliber" Loting Europa League Club Brugge-Red Bull Salzburg Slavia Praag-RC Genk 18 december 2018

Na de loting voor de 1/16de finales van de Europa League mag Racing Genk niet mopperen. De competitieleider neemt het op tegen de Tsjechische nummer één, Slavia Praag. Clement: "Ik verwacht dat dit een ploeg van ons kaliber is." Club Brugge werd aan Red Bull Salzburg gekoppeld. De Oostenrijkse competitieleider is minder sexy dan pakweg Chelsea of Napoli, maar biedt sportief perspectieven. "We hebben een kans om door te stoten", aldus Leko. De wedstrijden vinden plaats op 14 en 21 februari. (KDZ)