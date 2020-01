Exclusief voor abonnees "Van Namibië naar Dubai voor UAE Tour" 09 januari 2020

Campenaerts bereidt het nieuwe seizoen net als vorig jaar voor op hoogtestage in Namibië en doet dat naar eigen zeggen in ideale (weers)omstandigheden. "Alles verloopt volgens plan. De eerste dagen van zo'n hoogtestage is het altijd een beetje aanpassen, maar sinds vandaag ben ik begonnen met intensievere trainingen." Campenaerts start zijn seizoen op in de UAE Tour (23-29 februari). "Ik moet het nog eens goed bekijken, maar normaal reis ik vanuit Namibië rechtstreeks door naar Dubai."

