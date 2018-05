"Van mij mag hij winnen" Merckx mild 28 mei 2018

Uiteraard is niemand er ooit in geslaagd om Eddy Merckx te evenaren in het rondewerk. De Brusselaar won in 1972-1973 vier grote rondes op rij - Giro, Tour, Vuelta en weer Giro - en daarmee deed hij dus nog beter dan Hinault en Froome. Mag die laatste als derde aansluiten in het rijtje? "Ik vind het moeilijk om hier een mening over te hebben", zegt Merckx. "De UCI moet dat beslissen. Ik ben geen expert en weet niet wat ik hiervan moet vinden. Wat Froome vrijdag gedaan heeft in de rit over de Finestre is in ieder geval een straffe prestatie - 80 kilometer alleen in de aanval: als dat niet straf is, wat dan nog wel? Voor de rest wil ik me niet moeien. Ik heb geen zin in gedoe. Van mij mag Froome de Giro winnen, ik heb daar geen probleem mee." (BA)

