Exclusief voor abonnees "Van levensgroot belang dat Tour doorgaat" Frans minister van Sport 24 maart 2020

00u00 0

Volgens 'Le Parisien' blijft het de bedoeling om de Tour dit jaar te laten plaatsvinden op het geplande tijdstip (27 juni-19 juli). Organisator Amaury Sports Organisation (ASO) wil de voorbije Parijs-Nice daarbij als voorbeeld stellen, weet de Franse krant. Ondanks het toenemende coronarisico ging de 'Koers naar de Zon', op de slotrit na, gewoon door. Evenwel zonder publiek in de start- en finishzones. Iets wat volgens ASO perfect toepasbaar is in de Ronde van Frankrijk. Net als een aantal andere, extra maatregelen mocht het virus tegen de zomer nog niet zijn uitgeraasd. ASO denkt onder meer aan het schrappen van de befaamde publiciteitskaravaan en de drukke, overbevolkte 'Villages Départs', de vip- en sponsordorpen aan de start. Frans minister van Sport Roxana Maracineanu staat permanent in contact met organisator Amaury Sports Organisation (ASO). Ze had het bij 'France Inter' ook over de Olympische Spelen. "Het is van levensgroot belang dat deze evenementen doorgaan", vindt ze. (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis