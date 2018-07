"Van het ene moment op het andere hadden we niks meer. Enkel de kleren die we aanhadden. We hebben gegokt en verloren" 20 JAAR STRAAT | Bij Hans (55) en Cristine (53) De Visscher in Vlimmeren Redactie

11 juli 2018

00u00

Bron: Sabine Vermeiren 0 De Krant De zomerklassieker van deze krant viert feest. Twintig jaar lang belden reporters in de zomermaanden aan op lukraak gekozen adressen voor gesprekken over het leven en de liefde. Redactrice Sabine Vermeiren verzamelde de meest spraakmakende interviews, en gaat samen met fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten bij twaalf mensen op 'her-bezoek'. Nu eens in de Dorpsstraat, dan in de Kapelstraat of de Molenstraat: hoe is het de bewoners vergaan? En wat doet er nu écht toe, zoveel jaar later?

2009 | Hans (46) en Cristine (43) wonen in de Dorpsstraat, in een landelijke woning die ze zelf bouwden. Hun huis is hun trots. Hans is beroepsmilitair, Cristine werkt bij een verzekeringsmaatschappij. Ze hebben drie kinderen. De jongste, Robin (12), heeft autisme. Hans en Cristine hebben net te horen gekregen dat Robin nooit zelfstandig zal kunnen wonen en dat baart hen grote zorgen. Hoe moet dat als zij oud zijn? Het koppel heeft een droom. Hans en Cristine willen ooit een café beginnen, liefst in het buitenland.

2018 | De cafédroom van Hans en Cristine werd werkelijkheid, maar draaide uit op een nachtmerrie. Voor zoon Robin zoeken ze stilaan iets anders dan zijn huidige school, hoe fantastisch die ook is. "Hij kwam onlangs thuis met een zak vol knutselwerkjes. Hij is 21, hé."

Eerst leek het een goudmijn: het café zat bomvol, het hele dorp was komen kijken. Maar toen de rekeningen vijf jaar later niet meer betaald konden worden, spatte de droom van Hans en Cristine uiteen. Ze gingen failliet, verloren hun huis, en begonnen helemaal opnieuw. Vandaag boksen ze weer een toekomst ineen, met elkáár als enige startkapitaal. "Zo'n faillissement, dat is de hel. Maar heb geen medelijden: ons nest is er hechter van geworden."

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN