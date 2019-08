Exclusief voor abonnees "Van der Elst is mijn beste vriend" FASHION SAKALA, EXPONENT VAN HERBOREN KVO 26 augustus 2019

00u00 0

"Toen we op stage in Hoenderloo de kalender zagen, waren we er even niet goed van." Bijna twee maand later zijn coach Kåre Ingebrigtsen en Franky Van der Elst in de wolken - 9 op 15 na ontmoetingen met Anderlecht, Gent en Club Brugge. KV Oostende is herboren - wat een verschil met vorig seizoen.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis