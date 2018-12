"Van Aert wil eerst losrijden? Dan maar met twee op podium" 18 december 2018

Een nieuwe ritueel van Wout van Aert zorgt voor wrevel in de veldritwereld. De wereldkampioen kiest er sinds de cross in Wachtebeke (24/11) voor om na de cross meteen los te rijden. Goed voor de recuperatie, maar het betekent tegelijk dat de podiumceremonie vertraging oploopt. Mederenners en organisatoren moeten wachten op Van Aert en vooral die eerste categorie is dat stilaan beu. "Dit is niet plezant", zegt Mathieu van der Poel. "Telkens dat lange wachten: ik ga dat niet blijven doen. Desnoods doen we de podiumceremonie de volgende keer met zijn tweeën. En anders ben ik weg."

