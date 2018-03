"Van Aert mag nog iets meer kopman worden" 22 maart 2018

Waeytens en De Bie klinken unisono over Wout van Aert. Een klasbak pur sang. "Wat moet ik daar nog aan toevoegen?", vraagt De Bie zich lachend af. "Iedereen heeft ondertussen gezien wat hij in zijn mars heeft, niet? Wat hij dit voorjaar doet, verrast me niet. Ik herinner me de GP Cerami vorig jaar. Op 130 kilometer van de streep rijdt hij met drie anderen weg. Ik zat in het peloton, waar volop gekoerst werd om die achterstand te verkleinen, maar Van Aert en co. bleven maar uitlopen. En hij maakte het in de sprint doodleuk af. Straffer dan iedereen denkt." Voegt Waeytens er aan toe: "Het is bovendien een sympathieke kerel en zeer professioneel om mee samen te werken. Schrijf maar op dat ik mij de komende wedstrijden honderd procent zal smijten voor hem."

