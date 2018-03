'Vampierendoder' ontloopt celstraf 14 maart 2018

De 'vampierendoder' uit Gavere moet niet naar de gevangenis. Dat heeft de Gentse rechtbank gisteren beslist. In de nacht van 12 op 13 januari 2014 stond Kris Van Malderghem vol bloed en in zijn kamerjas voor de deur van zijn ouders. Hij wurgde en onthoofdde zijn vriendin Stephanie Reybroeck (31) omdat hij haar naar eigen zeggen beschouwde als een vampier die de wereld wilde vernietigen. Later zou hij verklaren dat alles gebeurd was tijdens een psychose-aanval.

