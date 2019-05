Exclusief voor abonnees "Valverde rijdt Tour én Vuelta" 29 mei 2019

Volgens de Spaanse krant Marca waagt Alejandro Valverde (39) zich deze zomer aan de dubbel Tour-Vuelta. De wereldkampioen zou normaal van start gegaan zijn in de Giro, maar hij moest passen nadat hij bij een val in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik een blessure aan het heiligbeen opliep. In voorbereiding op de Tour rijdt hij onder meer nog de Route d'Occitanie. De Vuelta dient mee als aanloop naar het WK in Yorkshire. (TLB)