Exclusief voor abonnees "Vakantie nemen in juli? Niks van" Nele De Spiegeleer en Jo Van de Keere • Uitbater foyer 04 juni 2020

Begin maart gaf Jo Van de Keere (42) zijn carrière een andere wending en werd hij met zijn echtgenote Nele uitbater van de foyer van het gloednieuwe cultuurhuis Emotia in Erpe-Mere. Lokale held Jan De Wilde trapte het cultuurseizoen af, maar amper een week later ging het land in lockdown. Een dikke streep door de rekening van Jo, die mooie plannen had met zijn pand. "Toen we ermee begonnen, hadden we geen ervaring en moesten we alle zeilen bijzetten. Eigenlijk hebben we de voorbije maanden enorm veel bijgeleerd en dankzij onze tapasplanken hebben ook de inwoners van de gemeente ons beter leren kennen."

