'Vaderland' hoeft niet vervrouwelijkt te worden in Duits volkslied 06 maart 2018

Gendergelijkheid in het volkslied? Niet nodig, vindt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij is "erg tevreden met de tekst zoals die nu is". De voor gendergelijkheid bevoegde minister Kristin Rose-Möhring pleit nochtans wel voor een aanpassing in de nationale hymne. Zij ziet het woord 'Vaterland' in het bekende volkslied 'Deutschland über alles' liever vervangen door 'Heimatland'. Want dat zou mannen en vrouwen tenminste op gelijke voet zetten. Ook de uitdrukking 'Brüderlich mit Herz und Hand' (broederlijkheid met hart en hand) ziet ze liever veranderd in 'moed gegeven door hart en hand'. In haar voorstel, waarvoor ze een brief rondstuurde naar de medewerkers van het ministerie, verwees ze ook naar Canada en Oostenrijk. Daar zijn de nationale hymnes gewijzigd om mannen, vrouwen en holebi's als gelijk te beschouwen.

