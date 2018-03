"Vader won een radio. Die koesteren we nog steeds" 60 jaar geleden Armand Desmet wint in Harelbeke 23 maart 2018

Zestig jaar geleden, in 1958, werd de eerste E3 Harelbeke georganiseerd. De wedstrijd heette toen nog Harelbeke-Antwerpen-Harelbeke en werd gewonnen door Armand Desmet, een man uit de streek. 'Mantie' Desmet stierf in 2012 op 81-jarige leeftijd na een slepende ziekte, maar zijn wielerherinneringen leven voort via zoon Tom, zelf een ex-profrenner.

