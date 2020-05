Exclusief voor abonnees "Vaccinatie zal verlopen zoals verkiezingen: iedereen met nummer in rij" 19 mei 2020

Als er een vaccin wordt gevonden tegen het coronavirus, zal 70 tot 80 procent van de wereldbevolking gevaccineerd moeten worden - anders kunnen we de transmissieketen niet doorbreken. Hoe dat in ons land zal moeten gebeuren? "Dat kan niet met een afspraak bij de dokter voor een spuitje", zegt viroloog Johan Neyts. Hij zoekt in zijn labo aan de KU Leuven mee naar een vaccin. "Er zal een veel grotere campagne op poten moeten worden gezet voor die inentingen. Denk aan een organisatie zoals met de verkiezingen: iedereen moet zich op een bepaalde dag op een bepaalde plaats melden, met een nummer voor een vaccinatierij."

