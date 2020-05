Exclusief voor abonnees (Vaccin)optimisme stuwt Bel20 hoger 19 mei 2020

De beurzen zijn gisteren wereldwijd hoger geëindigd, met dank aan bemoedigende resultaten van een Amerikaans biotechbedrijf dat aan een coronavaccin werkt én aan de versoepeling van de lockdownmaatregelen in heel wat landen. In Brussel klokte de Bel20-index 3,22% hoger af op 3.026,69 punten. Biotechbedrijf Moderna vond bij een eerste studie antilichamen in het bloed van acht proefpersonen. Dat doet de hoop op een werkzaam vaccin stijgen, al gaat het nog maar om voorzichtige resultaten. De Britse krant 'The Guardian' sprak van "één van de beste beursdagen sinds het begin van de coronapandemie" dankzij Moderna. De aandelenbeurzen gingen vooral in maart hard onderuit. Na ruim tien jaar stijgende koersen was dat voor veel particulieren hét moment om te beginnen met beleggen. Daardoor zijn de wachttijden bij de bekendste handelsplatforms flink opgelopen, meldt het 'Financieele Dagblad'. Sinds begin dit jaar kreeg de grootste Europese online broker DEGIRO er bijna 160.000 nieuwe beleggers bij. Gevolg: een wachtlijst van tienduizenden potentiële beleggers en een wachttijd die is opgelopen tot zo'n zes weken. Een beetje zuur voor wie dacht te profiteren van de lagere koersen.

