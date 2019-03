'Undercover' wint prestigieuze Amerikaanse prijs 19 maart 2019

00u00 0

'Undercover', de politiereeks met Tom Waes, heeft op het Amerikaanse Cinequest-filmfestival de juryprijs voor beste serie gewonnen. "Ik ben zo blij met deze prijs. Erkenning uit de States - het walhalla van de tv-wereld - is een ongelooflijke eer. Dit doet echt deugd", laat Waes weten. "Ik kan alleen maar hopen dat de reacties op Netflix even lovend zullen zijn." Ook Olivier Goris, netmanager van Eén, reageert euforisch. "De internationale erkenning die we steeds vaker krijgen voor de programma's van Eén is een groot compliment. Dat 'Taboe' en 'Over Water' ook genomineerd waren in Californië maakt het nog indrukwekkender." (DBJ)