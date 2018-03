"Uit elkaar gaan niet zo banaal als het lijkt" 08 maart 2018

"In onze maatschappij is scheiden iets oppervlakkigs geworden, maar de impact ervan mag allesbehalve onderschat worden." Dat zegt psychiater-psychotherapeut Dirk De Wachter. "Een scheiding is niet zo vrijblijvend of banaal als de frequentie ervan doet vermoeden. Ze brengt zoveel miserie met zich mee, die vaak onder de radar blijft. Op de rechtbank een papier ondertekenen en weer overgaan tot de orde van de dag: ja, voor velen werkt dat. Maar het aantal vechtscheidingen ligt óók nog steeds onrustwekkend hoog. Een huwelijksbreuk maakt altijd grote gevoelens los en die kunnen voor járenlange moeilijkheden of zelfs voor dit soort drama's zorgen." (BCL)