Exclusief voor abonnees "Uit de bol gaan met anderhalve meter afstand? Gaat niet, hé" Het danscafé 15 mei 2020

00u00 0

Met De Preekstoöl en danscafé De Gievel hebben Dieter (25) en Christoph (27) Sinnaeve twee populaire jongerencafés in Maasmechelen. Maar één daarvan moet sneuvelen, weten ze nu al. "Social distancing is niet haalbaar in een danscafé waar je tot in de vroege uurtjes uit de bol gaat. En we hadden maar beperkte openingsdagen, dus we krijgen enkel daarvoor een tegemoetkoming van de overheid. Dit kunnen we niet blijven rekken. De Gievel geven we dus op, zodat we netjes iedereen kunnen betalen en niet failliet gaan." In het andere café wordt de toog een no-gozone. "We denken zelfs aan portiers en we bekijken vooral een systeem om onze glazen te spoelen. Als je met een beperkt aantal klanten zit, heb je genoeg glazen en kan elk glas bij dezelfde klant terechtkomen. Een gezamenlijke spoelbak zal af te raden zijn." En er wordt zelfs verbouwd: het achterliggend terrein wordt - onvoorzien - een zomerterras. "Als we de tafels uit elkaar halen, hopen we toch 50 klanten te plaatsen. Als dat er maar 30 mogen zijn, is het ook hier einde verhaal." (MMM)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen