"Uit bij Poperinge belangrijkste wedstrijd van de heenronde" Robin Dooms - Diksmuide 07 december 2018

00u00 0

Volleybal Tweede divisie

Diksmuide kon al vier wedstrijden op rij niet winnen en verloor twee cruciale onderlinge duels tegen rechtstreekse concurrenten. Dit weekend staat het voor een belangrijke uitwedstrijd op het veld van Roepovo Poperinge, de enige ploeg die nog onder de Boterjongens staat. "Onze jonge ploeg vertoont nog veel mankementen, maar op training worden de minpunten zo snel mogelijk bijgeschaafd, zodat we in de terugronde betere resultaten kunnen halen", meent Robin Dooms. "Het klopt dat we op meer gerekend hadden tegen Ruddervoorde en Stekene, maar we kwamen duidelijk nog iets tekort om daar te winnen. Ons grootste werkpuntje? Elkaar beter en positief coachen en geconcentreerder zijn op de momenten dat het er echt toe doet. Dit weekend spelen we misschien wel onze belangrijkste wedstrijd in de heenronde. Tegen de hekkensluiter mikken we op punten, maar dat wordt niet simpel. Het voorbije weekend won Poperinge voor het eerst." (BDV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN