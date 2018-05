"U laat alle Europeanen in de steek" N-VA tegen Juncker 11 mei 2018

00u00 0

Voor de Dag van Europa, op 9 mei, vereerde Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het Vlaams Parlement met een bezoek. Hij stak van wal in het Nederlands. "Vlaanderen heeft weinig geheimen voor mij. Ik ga op vakantie naar Middelkerke. Maar ik ben hier niet om over mijn toeristische ervaringen te vertellen." Hij begon dus jolig, maar verder kon zijn toespraak weinig begeesteren. Pas wanneer de fracties hun vragen konden stellen, begon het wat te spetteren. N-VA legde Juncker het vuur aan de schenen over Catalonië. "De Spaanse overheid klopt burgers neer en er worden politici opgesloten. De EU vertoont geen moed om daartegen op te treden. U laat alle Europeanen in de steek", sneerde fractieleider Mathias Diependaele. Volgens Juncker mag Europa de soevereiniteit van de Spaanse rechtsstaat niet schenden. (IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN