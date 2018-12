"Tweede referendum richt onherstelbare schade aan" THERESA MAY 18 december 2018

De Britse premier Theresa May wijst een nieuw referendum over de brexit resoluut af. Volgens haar zou dit het vertrouwen in de democratie een deuk geven en "onherstelbare schade aanrichten", zo heeft ze gisteren gezegd in het Britse parlement. Onder anderen ex-premiers John Major en Tony Blair zijn voorstander van een tweede bevraging. Bij de eerste, in juni 2016, sprak slechts een kleine meerderheid van de Britten zich uit voor het vertrek van hun land uit de Europese Unie. Veel kiezers bleken echter slecht geïnformeerd en sommigen verklaarden achteraf spijt te hebben van hun stem. Dat het Verenigd Koninkrijk nu afstevent op een harde brexit - zonder akkoord met de EU - doet de vrees voor chaos en de roep tot een nieuw referendum toenemen.

