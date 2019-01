'Tweede doelman' Bruzzese krijgt nog eens een kans 19 januari 2019

Door het vertrek van Thomas Kaminski staat 'tweede doelman' Sébastien Bruzzese (29) vanavond in zijn eigen Luik nog eens onder de lat bij KV Kortrijk. Tien jaar geleden zat hij bij Anderlecht al heel even op de bank, nadien volgde een carrière constant in de schaduw van een 'eerste doelman'.

