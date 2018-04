"Twee maten en twee gewichten" LOUWAGIE VERGELIJKT FOUT DENSWIL MET STRAFSCHOPFASE OP STANDARD 16 april 2018

AA Gent was zaterdag al niet te spreken over de strafschop die Standard kreeg na een fel gecontesteerde fase met Asare en Edmilson, maar gisteren groeide de Gentse verontwaardiging alleen maar na het zien van Anderlecht-Club Brugge. Na rust werd er in die wedstrijd geen overtreding gefloten voor een fase net buiten het strafschopgebied, waarbij Saelemaekers neerging na een tussenkomst van Denswil en waarbij er wél een duidelijk contact was.

