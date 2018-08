"Twee maten en twee gewichten" Dejaegere 27 augustus 2018

00u00 0

Bij afwezigheid van de geschorste Odjidja kreeg Brecht Dejaegere nog eens een kans. "Dat deed deugd, ik ben blij dat we ook kunnen winnen hebben. Ik hoop dat dit ook voor mij een nieuwe start is. Ik wil geen genoegen nemen met de rol van 'remplaçant' als er iemand geschorst is of zo. Je moet professioneel blijven, maar soms denk ik: twee maten en twee gewichten. Ik hoopte al eerder te spelen. Dat is een keuze van de trainer, maar ik vind dat iedereen gelijk moet zijn voor de wet. Ik denk dat ik al genoeg bewezen heb om te weten wat je aan mij hebt. Zonder verder moeilijk te doen: ik vond dat ik al eerder mijn kans verdiend had." (RN)