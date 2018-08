"Twee juffen in één klas: daar vragen ze zelf om" 31 augustus 2018

Twee of meer juffen of meesters in één klas: het is al enkele jaren een trend. "Dat een juf of een meester alléén verantwoordelijk is voor haar of zijn klas, is echt een achterhaald idee", meent pedagoog Bert Smits, die scholen coacht bij veranderingsprocessen. "Twee of meer leerkrachten die samen voor een klas staan, is de nieuwe praktijk. Zo kan je twee klassen van 20 kinderen samensmelten tot één groep van 40." Dat het fenomeen zo'n opgang maakt, komt omdat de mentaliteit van de leerkrachten veranderd is. "Er is nu een generatie die de steun van collega's wil, ze willen dat comfort. Vroeger redeneerde de leraar: 'Dit is mijn klas, hier komt niemand in.' Maar de maatschappelijke positie van de leerkracht is al langer aan het afbrokkelen, terwijl er tegelijk véél meer van hen verwacht wordt dan vroeger. Nu moet er gedifferentieerd worden. Gewoon je handboek volgen is al lang niet meer voldoende." (LVB)

