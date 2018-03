"Twaalf jaar oud diepvriesvlees, daar word je niet ziek van" BIOLOOG 13 maart 2018

Vlees, zogezegd uit 2016, dat twaalf jaar oud is. Het werd twee jaar geleden van vleesverwerker Veviba uitgevoerd naar Kosovo. Walgelijk, maar blijkbaar geen gevaar voor de volksgezondheid. "Microbiologisch is er niet onmiddellijk een probleem", zegt professor Bruno De Meulenaer van de vakgroep Levensmiddelentechnologie aan de UGent. In de diepvries groeien bacteriën niet, als de temperatuur laag blijft. Al hangt het er ook van af of het vlees correct ingevroren werd, volgens de regels van de kunst verpakt én nooit ontdooide. "Vlees bewaar je in de diepvries normaal bij -18 graden. Sowieso gaat het wel altijd oxideren", zegt De Meulenaer nog. Dat kan ertoe leiden dat de kwaliteit van de producten achteruit gaat. "En dat merk je aan de smaak en de kleur." In karkas blijft het vlees trouwens langer goed dan wanneer het vermalen is, benadrukt De Meulenaer nog. "Maar er elke dag van eten, zou ik toch ook niet doen." (FT)

HLN