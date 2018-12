"Trump wilde Poetin penthouse cadeau doen" 01 december 2018

De Trump Organization had tijdens de verkiezingscampagne van 2016 het plan opgevat om Russisch president Vladimir Poetin een penthouse cadeau te doen in de Trump Tower die de holding wilde bouwen in Moskou. Dat meldt BuzzFeed News op gezag van vier bronnen, onder wie de organisator van het plan. De Trump Tower speelt een belangrijke rol in het onderzoek van speciaal aanklager Mueller naar de vermeende Russische inmening in de presidentsverkiezingen in de VS. Door Poetin een optrekje van 50 miljoen dollar te schenken, wilde de Trump Organization kopers lokken, zo stelt een ex-zakenpartner van Donald Trump. Die reageerde droogjes op Twitter dat hij "even heeft overwogen ergens in Rusland een gebouw op te trekken".

