"Trump wil terugtrekking uit Syrië vertragen" 31 december 2018

Donald Trump zou bereid zijn om de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië trager te laten verlopen. Dat zei Republikeins senator Lindsey Graham gisteren na een gesprek met de president. Volgens de senator begrijpt Trump heel goed wat er op het spel staat en is hij bereid om de terugtrekking "op een slimme manier" te vertragen. "Ik denk dat we in een pauze zitten", aldus Graham. Zo'n tien dagen geleden kondigde Trump onverwachts aan dat hij de 2.000 Amerikaanse militairen in Syrië snel wilde terugtrekken. Dat gebeurde tegen het advies van de legerleiding in.