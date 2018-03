"Trump wil doodstraf voor drugdealers" 17 maart 2018

Volgens de Amerikaanse nieuwssite Politico gaat Donald Trump de doodstraf bepleiten als onderdeel van zijn strijd tegen drugs. Verwacht wordt dat de president zijn plannen maandag onthult en openbare aanklagers oproept om de doodstraf in overweging te nemen wanneer een dealer onomstotelijk gelinkt kan worden aan een dodelijke overdosis. Een week geleden alludeerde Trump daar al op tijdens een toespraak. Hij noemde het onbegrijpelijk "dat een moordenaar wel de doodstraf kan krijgen, maar een drugsdealer die twee- tot vijfduizend mensen ombrengt in de loop van zijn leven wegkomt met dertig dagen cel". Eerder schaarde Trump zich ook al achter de aanpak van de Filipijnse president Duterte, die dealers standrechtelijk laat executeren. Of in de VS een consensus bereikt kan worden over de doodstraf voor drugsdelinquenten, is nog maar de vraag. De sanctie kan worden uitgevoerd in 31 van de 50 staten. In zes van de tien staten met het grootste aantal veroordelingen voor drugsmisdrijven, is dat alvast niet het geval. (GVV)

HLN