"Trump verliest steun binnen Republikeinse partij" 07 oktober 2019

Zou een impeachment-procedure tegen Donald Trump dan toch kans op slagen hebben? Volgens het magazine 'Cook Political Report' zou er bij een geheime stemming in het Congres ook bij de Republikeinen "significante steun" zijn om de president af te zetten. Meerdere leden zouden Trump in gesprekken met reporter David Wasserman hebben bestempeld als "extreem ongeschikt". "Maar dat kunnen ze niet in het openbaar zeggen, of hun carrière wordt getorpedeerd", aldus de reporter.

