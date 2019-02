"Trump roept noodtoestand uit om alsnog muur te bouwen" 15 februari 2019

Het ziet ernaar uit dat Amerikaans president Donald Trump het compromis zal ondertekenen dat Democraten en Republikeinen sloten over de financiering van de overheid, om zo een nieuwe shutdown te vermijden. Dat betekent evenwel niet dat Trump zich neerlegt bij het 'goedkope' hek dat in het akkoord voorzien is. Om alsnog een échte muur te kunnen bouwen op de grens met Mexico, zou hij immers tegelijkertijd de nationale noodtoestand uitroepen. In dat geval mag de president uitgeven zoveel hij wil, zonder goedkeuring van het Congres. Dat heeft de Republikeinse fractieleider in de Senaat verkondigd. "En ik heb hem gezegd dat ik hem daarin zal steunen." Volgens de Democraten heeft Trump het recht niet om zo'n extreme maatregel toe te passen, louter om zijn zin te krijgen. Zij zullen de beslissing dan ook aanvechten.

