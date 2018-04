"Trump regeert als een maffiabaas" Ontslagen FBI-chef brengt boek uit 14 april 2018

De door president Trump ontslagen FBI-baas James Comey (foto) haalt in een boek hard uit naar de Amerikaanse president, die hij vergelijkt met een "maffiabaas die niet gebonden is aan de waarheid". Het boek, dat 'A Higher Loyalty: Truth, Lies, And Leadership' zal heten - vrij vertaald 'Een Hogere Trouw: Waarheid, Leugens en Leiderschap' - verschijnt dinsdag in de VS, 11 maanden nadat Comey aan de deur werd gezet. De ex-FBI-baas schildert Trump af als "onethisch" en "niet gebonden aan de waarheid". Zijn presidentschap noemt hij "een bosbrand". Trump herinnert hem in alles aan de maffiabazen waar hij vroeger jacht op maakte. "Hoe dieper ik in de wereld van Trump getrokken werd, hoe meer flashbacks ik had naar mijn dagen als aanklager. Zoiets had ik nog nooit gezien in het Oval Office."

