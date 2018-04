"Trump is moreel ongeschikt om president te zijn" 17 april 2018

00u00 0

Ontslagen FBI-baas haalt opnieuw uit:

Ex-FBI-directeur James Comey heeft in een interview met de Amerikaanse zender ABC gezegd dat Trump moreel ongeschikt is om president van de Verenigde Staten te zijn. "Trump is een intelligent man en ook medisch nog in staat om president te zijn. Ik denk alleen dat hij moreel ongeschikt is", klonk het. "Iemand die vrouwen behandelt als een stuk vlees en die constant over alles liegt, maar wil dat het volk hem gelooft, kan geen president zijn", haalde hij uit. Comey zegt ook dat Trump zich niet houdt aan de belangrijkste waarden van de VS. "De president moet respect uitstralen en leven naar de kernwaarden van dit land. Voornamelijk de waarheid. Dat doet hij niet."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN