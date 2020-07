Exclusief voor abonnees

“Trump is er in geslaagd van het dragen van maskers een ideologische keuze te maken. Toen ik met mijn masker op stapte, hoorde ik achter me: ‘Doe dat af, linkse rat’”

Greet De Keyser | Brief uit de VS

Greet De Keyser

06 juli 2020

