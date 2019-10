Exclusief voor abonnees "Trump heeft raid tegen Baghdadi meer gedwarsboomd dan geholpen" 29 oktober 2019

Dat IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi zaterdag gedood kon worden, is "eerder ondanks Donald Trump dan dankzij hem" gebeurd. Dat hebben anonieme Amerikaanse veiligheidsbronnen verklaard aan The New York Times. Trumps beslissing om zijn troepen terug te trekken uit Syrië zou de planning van de raid hebben verstoord. Doordat er plots snel gehandeld moest worden, was er geen andere keuze meer dan een gevaarlijke nachtelijke aanval. Het blijken bovendien de Koerden te zijn die de grootste bijdrage leverden aan de zoektocht naar Baghdadi - uitgerekend de groep die Trump een mes in de rug heeft gestoken door zijn troepen terug te trekken. (GVV)