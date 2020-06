Exclusief voor abonnees "Trotse papa" 30 juni 2020

00u00 0

Dat Thibau Nys (17) niet graag tussen zijn schoolboeken zat, kwam meermaals aan bod in de documentairereeks 'DNA Nys'. Maar de wereldkampioen veldrijden bij de junioren heeft nu wel zijn diploma op zak. Nys junior studeerde af in de richting LO en Sport. En daar was vader Sven (44) heel tevreden mee. "Plots is hij afgestudeerd. Trotse papa", schreef hij op Instagram.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen