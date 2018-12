"Trots maar pijnlijk" Koen Naert (2de) 24 december 2018

Wát was het verschil ontzettend klein tussen Eden Hazard en Koen Naert. 19 punten, meer scheelde het niet of de 29-jarige marathonloper zag zijn Europese titel beloond met de trofee van Sportman van het Jaar. "Dat is waarom het toch wat pijn doet. Omdat ik mezelf op voorhand geen kans had gegeven. Hazard was kapitein van de Rode Duivels. Ik had de Grote Markt niet kunnen doen vollopen (grijnst). Maar als ik dan hoor dat het 'maar' 19 punten zijn..."

