"Trots dat ik kan winnen voor Bjorg"

Eén jaar en vijf maanden na de Strade Bianche heeft Tiesj Benoot (25) weer een koers gewonnen. Benoot was de snelste in de eerste rit van de Ronde van Denemarken. Hij is ook de eerste leider. Benoot reed in de slotkilometer weg uit een groep van zeven koplopers. Het peloton zat de vluchters op de hielen, maar Benoot kon zijn minimale voorsprong tot de finishlijn verdedigen. Het is nog maar de tweede overwinning in zijn profcarrière, die in 2014 uitgerekend in de Ronde van Denemarken begon. Benoot droeg zijn zege op aan zijn overleden ploeggenoot Bjorg Lambrecht. "Ik wilde graag voor hem winnen en ik ben trots dat ik daarin geslaagd ben. Bjorg was meer dan een ploegmaat, hij was ook een vriend. Na de begrafenis had ik een aantal erg zware dagen, maar vandaag had ik blijkbaar toch wat extra kracht mee om het af te maken." Jasper De Buyst werd tweede en Amaury Capiot derde. Drie seconden na Benoot won Belgisch kampioen Tim Merlier de sprint van het peloton. Hij werd achtste. (MG)

