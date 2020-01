Exclusief voor abonnees "Trok Rob zijn smoking aan, dan was hij niet te houden" Raymond Goethals roemde hem in zijn memoires in onze krant 27 januari 2020

00u00 0

Uit de memoires van Raymond Goethals (2004): "Rensenbrink is de beste voetballer met wie ik in België heb gewerkt (van 1976 tot 1979, red.). Rob had meer dan één Gouden Schoen moeten winnen en werd niet voor niets tweede achter Beckenbauer in het referendum 'Ballon d'Or' van France Football. Rensenbrink heeft voor Anderlecht evenveel betekend als Mermans en Van Himst. Rensenbrink had echter ook zijn kleine kantjes. Zo verbluffend hij was in grote omstandigheden, zo weinig gemotiveerd kwam hij aan de aftrap van wedstrijden tegen pakweg Beringen, Berchem, Racing Mechelen of Boom."

