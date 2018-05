'Triple Marathon' moet ook over 'Sven Nys-berg' Alsof 3 marathons na elkaar nog niet genoeg is... 30 mei 2018

Normaal wordt er met crossfietsen over gekoerst, maar komende zaterdag zullen het lopers zijn die de Sven Nys-berg in Baal bedwingen. Dan vindt daar de allereerste 'Triple Marathon' van België plaats. Deelnemers moeten daarbij drie keer 42,2 kilometer lopen, tussen 5 uur 's ochtends en middernacht. Dankzij de opname van de berg is het parcours niet enkel 126,6 kilometer lang, maar telt het ook 2.000 hoogtemeters. In totaal schreven dertien duurlopers - onder wie slechts twee vrouwen - zich in voor de uitputtingsslag. (SPK)