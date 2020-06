Exclusief voor abonnees 'Tripartite' stuit op oorverdovende stilte bij Open Vld en CD&V 17 juni 2020

De socialistische voorzitters Paul Magnette (PS) en Conner Rousseau (sp.a) schudden na hun 'snuffelronde' een derde piste uit hun mouw: geen paars-groen-plus of paars-geel, maar een klassieke 'tripartite' met liberalen, socialisten en christendemocraten. Een minderheidsregering, dus. Dé vraag is: krijgen ze deze keer Open Vld en CD&V wel mee? Die twee partijen hullen zich alvast in stilzwijgen. Niemand schiet het voorstel af, maar naar animo is het ook ver zoeken. N-VA kondigt alvast aan zij geen gedoogsteun zal geven, waardoor de tripartite bij de groenen zou moeten aankloppen om iets goedgekeurd te krijgen. In principe komt dat op hetzelfde neer als een Vivaldi-regering, het kind krijgt alleen een andere naam (en de groenen geen ministers). Voor de socialisten is het wel duidelijk: lukt dit niet, dan komen er nieuwe verkiezingen. (FME/ARA)

