'Trendsetter' wacht al twee maanden op eerste klant 17 april 2018

00u00 0

Dolls is niet het eerste poppenbordeel in België. In Bar Angels op de Kortrijkse Steenweg in Sint-Martens-Latem, één van de bekendste sekssteenwegen van Vlaanderen, zitten al twee maanden twee siliconenpoppen op werk te wachten. "Geen enkele klant", zucht uitbater Hayko Sahakyan, een Armeen die ook een bar met echte prostituees runt. Twee poppen heeft hij gekocht en één had hij in de vitrine gezet. "Maar niemand kon vanop de baan zien dat het een pop was. Eén klant zei: 'Zeg, dat meisje is gedrogeerd, zeker?'"

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN