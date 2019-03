'Treinsurfer' riskeert celstraf en forse boete 13 maart 2019

00u00 0

De NMBS en Infrabel reageren woedend op een YouTube-filmpje van een 'treinsurfer'. Op de beelden is een waaghals te zien die zich in het station van Liers (provincie Luik) vastklampt aan de achterste wagon van een trein en daar met hoge snelheid aan blijft hangen. Pas aan het volgende station wipt hij terug op het perron. De persoon - die handschoenen draagt voor een betere grip - komt niet herkenbaar in beeld. De NMBS zal bij de spoorwegpolitie een klacht indienen tegen onbekenden. "Dit is een inbreuk op de spoorwegveiligheid die we niet zomaar laten passeren", zegt woordvoerder Bart Crols. Ook Thomas Baeken van Infrabel noemt de stunt "zeer dom én verboden". "Dit had dodelijk kunnen aflopen. Wij roepen uiteraard op om dit voorbeeld nooit te volgen." Volgens Baeken riskeert de waaghals een boete die kan oplopen tot duizenden euro's en een celstraf. Infrabel noteerde 6 incidenten met treinsurfers in 2015, 13 in 2016, 10 in 2017, 17 vorig jaar en al 4 dit jaar. (MAC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN