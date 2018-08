'Treinsurfer' reist met 140 km/u mee op locomotief 20 augustus 2018

Aan 140 km/u is een 16-jarige jongen betrapt toen hij aan de buitenzijde van een locomotief hing. Het was de treinbegeleider die hem daar vrijdagnamiddag opmerkte en hem naar binnen haalde. Hij liet de bestuurder onmiddellijk halt houden. De politie kwam de tiener in het station van Halle van de trein plukken.