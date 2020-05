Exclusief voor abonnees "Totaal gebrek aan respect voor ons beroep" Verpleegster die premier haar rug toonde 18 mei 2020

Sophie Tosi, al 30 jaar aan de slag in het Sint-Pietersziekenhuis in de Brusselse Marollen, was één van de vele tientallen verpleegkundigen van wie de premier enkel de achterkant te zien kreeg. "De besluiten die de regering heeft genomen, voelen als een mes in onze rug." Het ene KB schrijft voor dat het verplegend personeel opgevorderd kan worden in geval van een tekort, het andere versoepelt de regels om aan de slag te kunnen in de zorg, bijvoorbeeld zonder de opleiding volledig af te werken. "Wij zijn hier zeer boos over", zegt Tosi. "In het begin van de crisis had ik dit nog kunnen begrijpen, maar het besluit is pas twee weken geleden genomen. Dat getuigt van een enorm gebrek aan respect voor ons beroep. Het verplegend personeel heeft er altijd gestaan als het nodig was. Dat besluit om ons op te vorderen, was nergens voor nodig."

