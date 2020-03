Exclusief voor abonnees 'Tot later' werd heel snel vaarwel Roger Devolder (90) uit Moorslede 26 maart 2020

In het AZ Delta Roeselare is maandag weduwnaar Roger Devolder (90) aan het coronavirus overleden. "Het ging allemaal snel", zegt zijn broer Willy. "Vrijdag werd hij met ademnood opgenomen in het ziekenhuis, maandag was het voorbij." Roger was achtereenvolgens fabrieksarbeider, seizoensarbeider en bouwvakker. "Met vrienden hebben we begin deze maand nog zijn verjaardag gevierd - hij was kerngezond. Maar een vriend die hem bezocht, merkte dat Roger kortademig was. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en toen ik hem daar belde, sloot hij ons gesprek af met 'tot later'. Helaas komt er geen later." (DBEW/VHS)