Exclusief voor abonnees "Tot ik kleinzoon weer mag knuffelen" Oma Bea (68) hangt elke dag lintje aan brug 08 april 2020

Aan de Mechelse Kraanbrug wapperen een heleboel witte linten in de wind. Bea Vancamp (68) knoopt er eentje aan de reling voor elke dag dat ze haar twee kinderen en kleinzoon Louie niet kan zien - gisteren al het 25ste. Kleine Louie is zeven maanden. "Hij zit sinds kort mooi recht, rolt op zijn buikje. Dat niet kunnen meemaken, voelt niet goed. Mijn dochter stuurt wel foto's en we bellen, maar dat is niet hetzelfde."

