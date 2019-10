"Tot 3 keer per dag op de weegschaal": dit vinden 10 Vlamingen zélf van hun gewicht

De Krant

Patat! Wat een nieuws op ons bord, deze week. Ons land telt meer mensen met overgewicht dan zonder, en dat is een probleem . Maar wat denkt de Vlaming daar zelf van? Zijn we dikke vrienden met ons gewicht? Of trekken we de godganse dag onze buik in? Wij zetten tien lezers in alle maten, soorten en gewichten op de weegschaal. “Ik wil echt niet die dikke mama zijn.”